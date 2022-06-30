"زراعة الإسماعيلية": متابعة يومية لزراعات القطن والذرة والمحاصيل الصيفية بالقنطرة

الإسماعيلية- صبرى غانم

تتمتع زراعات القطن والذرة والمحاصيل الصيفية بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية بالمتابعة اليومية، وذلك بناء على توجيهات المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، والمهندس على غنيم مدير عام الشئون الزراعية بضرورة الاهتمام بالمحاصيل الصيفية خاصة محصولى القطن والذرة.

وتم تشكيل لجنة برئاسة المهندس أحمد سليمان البعلي مدير عام الإرشاد الزراعي، والمهندس محمود عبد القادر مدير عام مكافحة الآفات بالمديرية، بالإضافة إلى المهندس نفادي محمد مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، ورؤساء أقسام المكافحة بالقنطرة شرق المهندس محمد فؤاد والإرشاد الزراعي والمتابعة والشؤن الزراعية، والمهندس ماجد حنا رئيس وحدة جلبانة للمرور ومتابعة الزراعات الصيفية، لرصد أى حالات مرضية على النبات والوقوف على توفير مستلزمات الإنتاج، وحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة الذرة الشامية والقطن، لزيادة الإنتاج.

وقال المهندس البعلى: "منذ بدء زراعات الموسم الصيفي تم توفير جميع تقاوي المحاصيل الصيفية، وتم التنبيه على جميع الإدارات الزراعية بعمل حملات مكثفة على "رأس الغيط" لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة، وخاصة من الذرة الصفراء لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد، وعمل لجان للتعريف بالأصناف مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه، والتي تعطي إنتاجية عالية، وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في زراعة الذرة الصفراء للحد من الاستيراد، ورفع معدل الاكتفاء الذاتي من المحصول".

وأشار البعلى إلى أن الذرة الصفراء تعمل على تلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف، والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على تنظيم حملات توعية للمزارعين لحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة منذ بداية الموسم الصيفي الجديد لزيادة الإنتاج وكانت أهم التوصيات الفنية لهذه الفترة والمتمثلة في ضبط الكثافة النباتية.



جانب من المتابعة (1)



جانب من المتابعة (2)



جانب من المتابعة (3)



جانب من المتابعة (4)



متابعة يومية لزراعات القطن والذرة والمحاصيل الصيفية بالقنطرة شرق بالإسماعيلية (1)



متابعة يومية لزراعات القطن والذرة والمحاصيل الصيفية بالقنطرة شرق بالإسماعيلية (2)



متابعة يومية لزراعات القطن والذرة والمحاصيل الصيفية بالقنطرة شرق بالإسماعيلية (3)



متابعة يومية لزراعات القطن والذرة والمحاصيل الصيفية بالقنطرة شرق بالإسماعيلية (4)



متابعة يومية لزراعات القطن والذرة والمحاصيل الصيفية بالقنطرة شرق بالإسماعيلية (5)



متابعة يومية لزراعات القطن والذرة والمحاصيل الصيفية بالقنطرة شرق بالإسماعيلية (6)









