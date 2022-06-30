وذكرت وزارة الزراعة الروسية أن "القيود على صادرات الأحماض الأمينية العلفية والأرز ستكون سارية في روسيا من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2022. ووقعت الحكومة المراسيم ذات الصلة التي أعدتها وزارة الزراعة الروسية"، بحسب وكالة الأنباء الروسية (تاس).



وأبلغت الوزارة أن "القرارات تهدف إلى توفير الأمن الغذائي الوطني والحفاظ على استقرار الأسعار المحلية لهذه المنتجات ودعم قطاعات تربية الحيوانات وتصنيعها".