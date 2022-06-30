اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 04:52 م
أكرم القصاص
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روسيا تحذر من عواقب فرض القيود على نفطها.. وتؤكد: سيؤدى لزيادة الأسعار

الخميس، 30 يونيو 2022 04:10 م
روسيا تحذر من عواقب فرض القيود على نفطها.. وتؤكد: سيؤدى لزيادة الأسعار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
وكالات

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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن فكرة الغرب بوضع سقف لسعر النفط الروسي ليست سوى قرار سياسي آخر سيؤدي إلى خلل في السوق وزيادة الأسعار.
 
وجاء تصريح نائب رئيس الوزراء الروسي تعليقا على اتفاق قادة دول G7 على وضع حد لسعر النفط الروسي المستورد في المستقبل، وذلك بهدف تقليص إيرادات روسيا.
 
وقال في مقابلة تلفزيونية اليوم الخميس: "برأيي، هذه محاولة أخرى للتدخل في آليات السوق، والتي يمكن أن تؤدي فقط إلى اختلال توازن السوق ونقص موارد الطاقة، والتي بدورها ستؤدي إلى زيادة الأسعار للمستهلكين وعلى رأسهم الأوروبيون وبلدان مجموعة السبع".
 
وأضاف، أن إجراء مثل هذا سينعكس سلبا على واضعيه كما حدث أكثر من مرة، وقال إن "هذا الإجراء موجه ضد واضعيه كما حدث أكثر من مرة، بالطبع هذه إجراءات غير مدروسة وغير مبررة اقتصاديا".
 
وكمثال على القرارات السياسية التي تضر بالمستهلكين في أوروبا يمكن الإشارة إلى فرض حظر على الفحم الروسي، وقد أدى هذا القرار لارتفاع أسعار الفحم، في ظل نقص المعروض تزامنا مع زيادة الطلب عليه وفقا لنوفاك.
 

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