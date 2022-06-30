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ردا على العقوبات الغربية.. بوتين يصدر مرسوما بتطبيق إجراءات استثنائية في قطاع الطاقة

الخميس، 30 يونيو 2022 11:47 م
ردا على العقوبات الغربية.. بوتين يصدر مرسوما بتطبيق إجراءات استثنائية في قطاع الطاقة بوتين
كتب أحمد عرفة

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أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بتطبيق إجراءات استثنائية في قطاع الطاقة وتأميم شركة ساخالين لاستثمارات الطاقة لتصبح ملكا لروسيا الاتحادية، ردا على عقوبات بعض الدول ضد روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وتضمنت هذه الإجراءات تأميم شركة "ساخالين المحدودة للطاقة" لتصبح ملكا لروسيا الاتحادية، وأسست الحكومة شركة ذات مسؤولية محدودة، يتم نقل جميع حقوق والتزامات الشركة الأجنبية لها.

وسوف تحصل شركة "غازبروم ساخالين القابضة" على حصة في شركة "ساخالين-2" بما يتناسب مع الحصة في شركة "ساخالين للطاقة".

 

 


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