اليوم السابع
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رجل أمريكى يصاب بالشلل النصفى بعد اعتقاله من قبل الشرطة.. فيديو

الخميس، 30 يونيو 2022 12:56 م
رجل أمريكى يصاب بالشلل النصفى بعد اعتقاله من قبل الشرطة.. فيديو الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
وكالات

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قالت عائلة رجل أمريكي يدعى ريتشارد راندي كوكس جونيور، إن ابنها ترك مشلولا جزئيا أثناء نقله في مركبة شرطة في نيو هايفين بولاية كونيتيكت.

وحسب العمدة جاستن إليكر فقد أصيب كوكس عندما توقفت مركبة الشرطة فجأة "لتفادي الاصطدام بسيارة".

وحسب موقع روسيا اليوم، اعتقل كوكس في حفل واتهم بحيازة سلاح بشكل غير شرعي بجانب تهم أخرى. يظهر مقطع كاميرا الشرطي تقييد كوكس ووضعه في المركبة دون حزام أمان.

 

 

بعد التوقف المفاجئ، استمر الشرطي في القيادة 3 دقائق ونصف قبل أن يتحقق من سلامة كوكس. كان الأخير مرميا على أرضية المركبة، دون قدرته على الحراك، حيث يظهر مقطع الفيديو تعرضه لضربة على رقبته إثر التوقف المفاجئ.

بعد التحقق من كوكس، استدعى الشرطي سيارة إسعاف إلى مركز الاحتجاز، واستمر في القيادة 5 دقائق إلى المركز.

نشرت مدينة نيو هايفين 6 مقاطع فيديو تظهر كوكس في الاحتجاز بجانب وضع ضباط الشرطة له على كرسي متحرك قبل سحبه إلى زنزانة.

من جانبه، قال محامي كوكس إنه أصيب بشلل في الجزء السفلي من جسده.

 


رجل امريكى

الشرطة الامريكية

نيو هايفين

ولاية كونيتيكت



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