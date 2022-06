رجل أمريكى يصاب بالشلل النصفى بعد اعتقاله من قبل الشرطة.. فيديو

قالت عائلة رجل أمريكي يدعى ريتشارد راندي كوكس جونيور، إن ابنها ترك مشلولا جزئيا أثناء نقله في مركبة شرطة في نيو هايفين بولاية كونيتيكت.

وحسب العمدة جاستن إليكر فقد أصيب كوكس عندما توقفت مركبة الشرطة فجأة "لتفادي الاصطدام بسيارة".

وحسب موقع روسيا اليوم، اعتقل كوكس في حفل واتهم بحيازة سلاح بشكل غير شرعي بجانب تهم أخرى. يظهر مقطع كاميرا الشرطي تقييد كوكس ووضعه في المركبة دون حزام أمان.

Randy Cox paralyzed after abrupt stop that breaks his neck in a police van with out a seatbelt help the 36-year-old Randy Cox groaned multiple times with out medical attention New Haven Connecticut 6-19-2022 pic.twitter.com/D7eYnaA5nS