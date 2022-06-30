رئيس وزراء العراق: "هذه المرحلة حساسة ويجب العمل بكل قوة للتغلب عليها"

وقال الكاظمي خلال حضوره احتفالية تأهيل وطيران طائرات (T-50 IQ) في قاعدة محمد علاء الجوية، وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس، "لا يمكن أن نروي قصص الانتصار على عصابات داعش دون أن نتوقف عند بطولات أبطالنا في قواتنا الجوية".



وأضاف "اليوم تشهد قوّاتنا الجوية البطلة تطوراً هائلاً في قدراتها، وهي قادرة اليوم على حماية مُدننا وقرانا، وتعمل يومياً على دكّ جحور عصابات داعش الإرهابية في جميع مناطق العراق"، مشيرا إلى أن ميزة هذه القوة، أنها ليست قوةً عسكرية فقط، وإنما قوة تحمل رسالة إنسانية ووطنية وذات انتماء وطني عراقي، وتعكس هوية العراقيين المحبين للسلام والخير والعطاء والتضحية.



وأوضح الكاظمي، أن هذه الحكومة، وبالرغم من كل الظروف الصعبة والاستثنائية، كانت واحدة من أولوياتها قضية دعم قواتنا على أساس الولاء للعراق والولاء لخدمة المواطنين، لافتا إلى أن المشهد الأمني غير قابل للتجزئة أو التأخير في توفير الدعم لهذه المؤسسة العسكرية، وكذلك الدعم لكل مؤسساتنا العسكرية والأمنية في عموم العراق وبكل صنوفها.



وقال الكاظمي "لا يمكن أن يستقر البلد أمنيا دون أن نوفر الدعم لهذه القوة ولهذه المؤسسة العسكرية بكل صنوفها الجيش العراقي البطل، وجهاز مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، والبيشمركة، وكل الأجهزة الأمنية .. نحتاج أن نوفر لها الدعم؛ كي تؤدي مهامها في حماية العراقيين"، وأردف: "علينا أن نعمل وبكل قوة، وأن نتغلب على الصعاب لكي نعبر هذه المرحلة الحساسة، وهذا كان منهج هذه الحكومة وهذه هي عقيدتنا بالعمل والولاء للعراق وللوطن والمؤسسة العسكرية".