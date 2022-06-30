اليوم السابع
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رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

الخميس، 30 يونيو 2022 11:45 ص
رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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تقدم المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ولشعب مصر العظيم وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو.
 
 
وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن تلك الثورة جاءت معبرة عن إرادة شعب مصر العظيم بمختلف طوائفه،  والذي انتفض ليحفظ أمن هذا الوطن ووحدته واستقراره ليحيا فيه المصريون جميعاً بعزة وكرامة.
 
 
 
وأوضح المستشار عزت أبو زيد أنه سيبقى ما سطره الشعب المصري بأحرف من نور في هذه الملحمة الوطنية، علامة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر وانتصاراً للهوية المصرية وقيم المواطنة، متمنياً استمرار النهضة الكبرى -غير المسبوقة- التي تشهدها مصر في شتى المجالات تحت القيادة الحكيمة للرئيس كتب عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.
 

النيابة الادارية

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ذكرى ثورة 30 يونيو



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