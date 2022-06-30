اليوم السابع
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رئيس مياه أسيوط يتفقد منطقة عمل صيانة خط طرد محطة رفع المراغى

الخميس، 30 يونيو 2022 12:21 م
رئيس مياه أسيوط يتفقد منطقة عمل صيانة خط طرد محطة رفع المراغى
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، مناطق أعمال صيانة خط طرد محطة رفع صرف صحي المراغي لمتابعة اعمال الاصلاح.
 
وصرح "درة" أنه تم توفير سيارات مياه شرب نقية للمواطنين والمستشفيات والمخابز فى المناطق المتأثرة لحين الانتهاء من الإصلاح، مطمئناً المواطنين أن الانتهاء من الاصلاح سيكون قريبا لفتح المياه ووصولها للجميع فور عودة محطة رفع صرف صحي المراغي للخدمة مرة أخرى.
 
وتتيح الشركة قنوات التواصل مع المواطنين من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والمتاح على  http://ascww.org/public/ والموبيل أبليكيشن 125
 

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