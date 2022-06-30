رئيس جامعة سوهاج يشارك بالجلسة الختامية لتدريب إعلاميي السودان

سوهاج محمود مقبول

شارك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج فى فعاليات الجلسة الختامية للدورة التدريبية التى تلقاها مجموعة من إعلاميي ولاية الخرطوم بدولة السودان الشقيق، تلبية لدعوة وجهت له من الاعلامى الدكتور خالد فتح الله مدير المعهد أبن محافظة سوهاج .



وعلى جانب آخر حل كل من الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية ضيوفا على استوديو الإذاعة التعليمية للمشاركة في حلقة من حلقات الاعلامية الفت مصطفى بعنوان (كشف حساب)، للتحدث عما أنجزه كل منهما فى مجال عمله كجزء من انجازات مؤسسات التعليم العالى على هامش الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة .



وقال رئيس الجامعة إن هذه الزيارة جاءت كخطوة لتوطيد علاقة الجامعة بالمؤسسات الاعلامية للدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة لابراز دور الجامعة فى المحاور المختلفة سواء كانت العملية التعليمية أو البحث العلمى أو خدمة المجتمعن فى ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف على وزارة الصحة، لتطبيق استراتيجية الوزارة ورؤية مصر 2030.







رئيس جامعة سوهج بمعهد الاذاعة والتلفزيون (1)



رئيس جامعة سوهج بمعهد الاذاعة والتلفزيون (2)



رئيس جامعة سوهج بمعهد الاذاعة والتلفزيون (3)



رئيس جامعة سوهج بمعهد الاذاعة والتلفزيون (4)



رئيس جامعة سوهج بمعهد الاذاعة والتلفزيون (5)



رئيس جامعة سوهج بمعهد الاذاعة والتلفزيون (6)







