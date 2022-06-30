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رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدا من الجزائر بعد رئاسة اللجنة العليا المشتركة

الخميس، 30 يونيو 2022 09:30 م
رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدا من الجزائر بعد رئاسة اللجنة العليا المشتركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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عاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة بعد الزيارة التي قام بها إلى العاصمة  الجزائرية، على رأس وفد رفيع المستوى ضم عددا من الوزراء والمسئولين.
 
وكان الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان في وداع الدكتور مصطفى مدبولي، بمطار هواري بومدين، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين من الجانبين في ختام زيارته التي ترأس خلالها، ونظيره الجزائري، أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما شارك بصحبة الوزير الأول الجزائري فى افتتاح المنتدى الاقتصادى المصري الجزائري المشترك. 
 
وشهدت الزيارة كذلك توقيع عدد من الوثائق لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين.

مصر والجزائر

اللجنة العليا المشتركة

مصطفي مدبولي

التعاون بين مصر والجزائر

مقام الشهيد

ايمن بن عبد الرحمان

منتدي الاعمال المصري الجزائري



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