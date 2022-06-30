اليوم السابع
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رئيس الوزراء يشيد بخطة الرئيس الجزائرى لبناء مليون وحدة سكنية

الخميس، 30 يونيو 2022 04:03 م
رئيس الوزراء يشيد بخطة الرئيس الجزائرى لبناء مليون وحدة سكنية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
رسالة الجزائر - هند مختار - تصوير - سليمان العطيفى

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هند مختار
 
استقبل الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، اليوم بقصر الرئاسة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسفير مختار وريدة، سفير مصر لدى الجزائر. 
 
وأشاد مدبولى بخطة الرئيس تبون لبناء مليون وحدة سكنية، والتى تأتى استكمالا لجهوده الناجحة خلال فترة توليه وزارة إسكان الجزائر لخمس سنوات. وتطرق فى هذا السياق للجهود التنموية الكبيرة التى يقودها الرئيس السيسى فى شتى النواحى، مستعرضاً تفاصيل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، وكذا مشروعات استصلاح الأراضى، وخطط توفير مخزونات من السلع الاستراتيجية، وغيرها من المشروعات التى أسهمت فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.
 
 

مصر والجزائر

اللجنة العليا المشتركة

مصطفي مدبولي

التعاون بين مصر والجزائر

مقام الشهيد

ايمن بن عبد الرحمان

منتدي الاعمال المصري الجزائري

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