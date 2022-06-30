اليوم السابع
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رئيس الوزراء ونظيره الجزائري يتفقدان معرض المنتجات الجزائرية وانطلاق منتدي الأعمال المشترك بعد قليل

الخميس، 30 يونيو 2022 11:44 ص
رئيس الوزراء ونظيره الجزائري يتفقدان معرض المنتجات الجزائرية وانطلاق منتدي الأعمال المشترك بعد قليل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
رسالة الجزائر: هند مختار - تصوير - سليمان العطيفي

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32759-هند-مختار
 
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، وأيمن بن عبد الرحمان ، رئيس الوزراء الجزائري، معرض المنتجات الجزائرية. وذلك علي هامش زيارة رئيس الوزراء للجزائر.
 
وعقب انتهاء اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، أمس الأربعاء عقد مؤتمر صحفي جمع كلا من الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصرى، حيث تم التأكيد على أهمية انعقاد هذه الدورة في هذا التوقيت المهم، مشيدين بما اثمرت عنه من توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين.
 
 وبدأ الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، كلمته بالمؤتمر الصحفي بالترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد أن ترأسا معا أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، والتي جرت في جو أخوي متميز.
 
وأوضح بن عبد الرحمان أن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذاً لتوجيهات قائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال زيارة الرئيس "تبون" إلى مصر خلال شهر يناير الماضي، حيث اتفقا على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين، من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق بينهما على كافة المستويات، ووجها في هذا السياق بعقد اللجنة العليا المشتركة، كما أكدا على الطابع الاستراتيجي والمتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
 
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مستهل كلمته بالمؤتمر الصحفي: اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي العزيز دولة الوزير الأول لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسناه منذ اللحظة الأولى التي وطأت فيها أقدامنا بلدنا الثاني الجزائر. 
 
 
 

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مصطفي مدبولي

التعاون بين مصر والجزائر

مقام الشهيد

ايمن بن عبد الرحمان

منتدي الاعمال المصري الجزائري



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