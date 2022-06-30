وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم /الخميس/، أن ترودو قد أعلن عن هذا النبأ في ختام قمة حلف "الناتو" التي استمرت ثلاثة أيام في العاصمة الإسبانية مدريد، مضيفة أنه لم يذكر أرقاماً محددة بشأن عدد الجنود الكنديين.

ويُشار إلى أن كندا تقود مجموعة قتالية تابعة لحلف "الناتو" في لاتفيا تضم ​​حوالي ألفي متطوع، كما تشارك دول ألبانيا وجمهورية التشيك وإيطاليا والجبل الأسود وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا بقوات في هذه المجموعة.