اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الأسقفية مهنئًا بـ 30 يونيو: ثورة مجيدة لشعب عظيم

الخميس، 30 يونيو 2022 10:22 ص
رئيس الكنيسة الأسقفية مهنئًا بـ 30 يونيو: ثورة مجيدة لشعب عظيم المطران سامى فوزى رئيس الكنيسة الأسقفية
كتب: محمد الأحمدى

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هنأ الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو واصفًا أياها بالثورة المجيدة لشعب عظيم.

وقال رئيس الأساقفة في بيان له اليوم إن ثورة 30 يونيو تمثل ذكرى الاصطفاف الشعبي خلف الجيش المصري وقيادته الحكيمة التي انقذت البلاد من مصير مجهول مؤكدًا إن هذا اليوم يمثل انتصارًا للإرادة الشعبية.

وأكد رئيس الأساقفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد ثورة مماثلة في البناء والتغيير منذ تولى حكم البلاد وحتى اليوم معربًا عن أمله في أن يواصل مسيرته  التنموية الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وصلى رئيس الأساقفة أن يحفظ الله القدير مصر بخير وسلام وأن ينعم على البلاد بدوام الرخاء والاستقرار.


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الرئيس السيسى

ثوره 30 يونيو

الجيش المصرى



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