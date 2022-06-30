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رئيس الشيشان: قوات كييف في ليسيتشانسك محبطة بالكامل وفي حالة يرثى لها

الخميس، 30 يونيو 2022 11:15 م
رئيس الشيشان: قوات كييف في ليسيتشانسك محبطة بالكامل وفي حالة يرثى لها رمضان قديروف
كتب أحمد عرفة

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أعلن رئيس الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن قوات كييف في مدينة ليسيتشانسك بجمهورية لوجانسك والتي تواصل القوات الروسية تطويقها، في حالة يرثى لها ومحبطة بالكامل، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس الشيشان الروسية: وفقا لمعلوماتنا الاستخباراتية، فإن الوحدات الأوكرانية المتمركزة في ليسيتشانسك في حالة يرثى لها للغاية، وأبلغ عن هذا أخي العزيز، بطل روسيا، القائد زميد تشيلايف.

ولفت رئيس الشيشان الروسية إلى أنه في ظل توقع هجوم وشيك من قبل القوات الروسية ولعدم قدرتهم على مغادرة مواقعهم، فإن التشكيلات الأوكرانية محبطة تماما، وتتوقع نهايتها الوشيكة، لذلك، لسنا في عجلة من أمرنا، نحن نعطي الفرصة لكل من لا يريد أن يهاجمنا بالسلاح، وسيواجه الباقون هزيمة سريعة وحتمية، وبطريقة أو بأخرى، التحرير الكامل لليسيتشانسك من أتباع بانديرا والعصابات القومية مسألة وقت، ولا تتوقعوا نتيجة أخرى.

 


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