دونيتسك: لا يدور أى حديث عن إلغاء أحكام الإعدام الصادرة على المرتزقة الأجانب

كتب أحمد عرفة

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أنه لا يدور أي حديث عن إلغاء أحكام الإعدام الصادرة على المرتزقة الأجانب الذين قاتلوا في صفوف قوات كييف وأسروا في دونباس، وفقا لروسيا اليوم. وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ردا على سؤال بهذا الصدد إنه في المرحلة الحالية هذه المسألة لا تناقش.

وفى وقت سابق قال الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو إن من مصلحة العالم كله أن نرى نهاية للحرب الجارية في أوكرانيا واستئناف سلاسل الإمدادات الغذائية، وأضاف الرئيس الإندونيسي الذي يزور كييف، حاليا: "ندعم جهود الأمم المتحدة لإيصال المنتجات الغذائية الأوكرانية لأسواق العالم، علينا المضي قدما نحو تسوية سلمية شاملة للأزمة في أوكرانيا عن طريق الحوار"، وتابع: "نرغب فى أن يسود السلام كل بقاع العالم".

وأظهر مقطع فيديو نشره القصر أن الرئيس ويدودو جوكووي وزوجته وصلا إلى العاصمة الأوكرانية بالقطار، ثم سافر إلى إيربين التي مزقتها الحرب، بالقرب من العاصمة كييف، ليشهد تدمير المناطق السكنية المدنية فى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.