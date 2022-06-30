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دونيتسك تتهم أوكرانيا بإجبار الأسرى المدنيين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها

الخميس، 30 يونيو 2022 07:42 م
دونيتسك تتهم أوكرانيا بإجبار الأسرى المدنيين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية داريا موروزوفا، أن سلطات كييف حاولت بالخداع والضغط النفسي إجبار أسرى الجمهورية المدنيين لديها على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، إنه خلال تبادل الأسرى الأخير بين روسيا وأوكرانيا، تم إطلاق سراح 47 مواطنا من أبناء جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتابعت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية: عمليا تم إقناع الجميع بالاعتراف بالذنب من أجل إدانتهم لاحقا، وأخبروهم إنه إذا اعترفت بالذنب، فسيتم تبادلك، وإذا لم يحدث هذا، فلن يدرج اسمك على قائمة المسموح لهم بالتبادل.

 

 


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