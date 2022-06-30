"حكايات غراب وعابرون".. افتتاح معرضين تشكيليين بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

افتتح الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور صالح عبدالمعطي، أستاذ الجرافيك المتفرغ، معرضين تشكيليين، بقاعة العرض الرئيسية بكلية الفنون الجميلة، بحضور الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من الفنانين التشكيليين.



وجاء المعرض الأول بعنوان "حكايات غراب"، للدكتور أكرم محمد صلاح الدين، الأستاذ المساعد بقسم الجرافيك المعار لجامعة الباحة، ويضم 23 عملا فنيا، ويعبر عن مجموعة حكايات الغراب باعتباره المعلم الأول للبشرية والذي علم الإنسان طريقة دفن الموتى، والحكمة والعدل والمساواة من خلال المحاكمات التي يقيمها الغربان لبعضهم البعض، وبعض الموضوعات الأخرى التي استفاد منها الإنسان من وحي الغراب.



فيما كان المعرض الثاني بعنوان "عابرون ولا يبقى سوى جميل الأثر"، للدكتورة جهاد عبده، المدرس بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة، ويضم 26 عملا فنيا، عبارة عن مجموعة قوالب لينو للتشكيل بالخط العربي، وأثر الخلفية وتنوعها وأثر ذلك في إبراز جماليات العمل الفني، والقالب الطباعي.



ومن جانبه أبدى الدكتور محمد محجوب، إعجابه بالأعمال الفنية المعروضة، مؤكدا أن الفن هو موهبة تستحق كل الدعم من الجميع الدولة والمجتمع وأهل الفن، باعتبارها ثقافة راقية تعبر عن آراء الفنانين وتساهم في تشكيل وجدان المجتمعات، كما أنها تساهم في تفريغ الطاقات السلبية لدى الشباب وتنمي الايجابيات داخلهم، فضلا عن أن الفن التشكيلى يعبر عن الحالة الإنسانية.





افتتاح معرضين تشكيليين بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر (1)



افتتاح معرضين تشكيليين بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر (2)



افتتاح معرضين تشكيليين بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر (3)



افتتاح معرضين تشكيليين بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر (4)



افتتاح معرضين تشكيليين بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر (5)











