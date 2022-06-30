حبس المتهم بقتل ابن عمه لدفاعه عن أطفال شقيقته بإحدى قرى الشرقية

بدأت الواقعة الإثنين الماضى، حيث تلقى اللواء محمد والى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد ياسر ذكى، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة من مستشفي بلبيس بوصول "محمد فتحي سليم" 33 عاما مقيم قرية بني عليم دائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة فى الراقبة، وإصابه شقيق المجنى عليه "سليم" بجرح قطعى بالراقبة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، إلى موقع البلاغ وتبين قيام "أيمن م" 45 عاما عاما، بالتعدى علي نجل عمه المجنى عليه إثر مشاجرة نشبت بين أبناء العمومة بالقرب من ملعب القرية، ولاذ المتهم بالفرار خوفا من البطش به بعد قتله المجنى عليه، بسبب الأطفال.

وتمكن ضباط مباحث المركز، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث المركز، برئاسة العميد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرقة جنوب الشرقية، بإشراف اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

وتبين من التحريات قيام المتهم بالتعدى بالضرب على أبناء شقيقه، والذين تربطهم صلة قرابة بالمجنى عليه شقيق والدتهم، والذي تصادف قدومه من عمله وترأف بهم وطلب منه عدم ضرب الأطفال، فحدثت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة استخدم المتهم فيها سلاح أبيض "سكين" وسدد للمجنى عليه طعنة أودت بحياته فى الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة، التي قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.