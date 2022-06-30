حاكم لوجانسك: الوضع فى ليسيتشانسك "صعب للغاية" وعمليات إجلاء المدنيين غير ممكنة

كتب أحمد عرفة

أكد حاكم لوجانسك، أن الوضع فى ليسيتشانسك "صعب للغاية" وعمليات إجلاء المدنيين غير ممكنة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، اليوم الخميس، إن كندا سترسل مزيدا من القوات إلى لاتفيا كجزء من تعهدها بتحديث وتعزيز مجموعة القتال التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) التى تقودها هناك.

وتتألف مجموعة حلف شمال الأطلسي التي تقودها كندا من حوالي 2000 جندي، من بينهم 700 كندي، وهي واحدة من ثماني وحدات من هذا القبيل مقرها في أوروبا الشرقية مصممة لردع أي عمل روسي.

ووقعت كندا اتفاقا على هامش قمة الناتو الرئيسية - أمس - لترقية المجموعة القتالية إلى لواء، ما يستلزم إضافة المزيد من القوات والمعدات لتعزيز قدرتها على القتال.