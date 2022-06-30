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جروح بالرأس والظهر.. إصابات بالغة لشاب أثر اعتداء آخرين عليه في بورسعيد

الخميس، 30 يونيو 2022 12:52 ص
جروح بالرأس والظهر.. إصابات بالغة لشاب أثر اعتداء آخرين عليه في بورسعيد اإسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب شاب في بداية العقد الخامس من عمره، مساء أمس الأربعاء، باصابات بالغة اثر اعتداء آخرين عليه في حي الضواحي بمحافظة بورسعيد حيث استقبل مستشفي الزهور - إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، المصاب رضا أحمد عثمان رفاعي - 41 سنه بادعاء اعتداء من اخرين بمنطقه فاطمه الزهراء. 
 
 
وجاءت الاصابات كالتالي : جرح نافذ بالظهر بالجهي اليمني، وجرح قطعي بالرأس، وعدة كدمات متفرقة والحالة العامة سيئة وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ووجه اللواء حسني عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، رجال المباحث بتكثيف جهودهم لضبط المتهمين.
 
 
 

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