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جامعة إسلسكا تواصل تنفيذ برنامج تأهيل القيادات وتنظم ملتقى التعليم التنفيذى.. صور

الخميس، 30 يونيو 2022 04:05 م
جامعة إسلسكا تواصل تنفيذ برنامج تأهيل القيادات وتنظم ملتقى التعليم التنفيذى.. صور تنفيذ برنامج تأهيل القيادات وتنظم ملتقى التعليم التنفيذى
كتب محمد صبحى

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واصلت جامعة إسلسكا تنفيذ برنامج المبادرة الوطنية لتأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية لتقلد المناصب القيادية بالدولة، حيث نظمت الجامعة ملتقي التعليم التنفيذي الأول بحضور نخبة من المدراء والمتخصصين في مجال الموارد البشرية من العديد من القطاعات. 
 
وخلال الملتقي تم إلقاء الضوء علي العديد من الدورات التدريبية المستحدثة في مجال التحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري والتي تعتمد بدرجة كبيرة علي تحقيق التكامل والتطابق بين متطلبات المؤسسات والتطورات التي يشهدها العالم في مجال تنمية رأس المال البشري وإرساء نظام إدارة المواهب والكفاءات.
 
وقالت الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة إسلسكا إن الهدف من هذا الملتقي هو عرض الاتجاهات فى مجال التعليم التنفيذي الذي يلعب دورا حيويا في تطوير المؤسسات المعاصرة والعاملين بها.
 
وأكدت العارف خلال كلمتها بالملتقي علي الدور الريادي الذي تقوم به جامعة إسلسكا علي كافة الأصعدة سواء من خلال تقديم برامج فى تخصصات جديدة البكالوريوس في تخصصات جديدة تدور حول التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى وإدارة الرعاية الصحية .
 
والجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان التقى ؛ مع مجموعة من أوائل خريجى برنامج جامعة اسلسكا، لتأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتورة نادية العارف، رئيس جامعة اسلسكا، والدكتور على المليجى، رئيس مجلس أمناء الجامعة.
 
 
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