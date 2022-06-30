جامعة أسوان تختتم احتفالية مرور عشرة أعوام على إنشائها.. صور

أسوان - صلاح المسن

اختتمت جامعة أسوان احتفالية مرور عشرة أعوام علي إنشائها بمهرجان رياضي، وذلك في إطار ختام فعاليات احتفالات جامعة أسوان بمرور عشرة أعوام على إنشائها وتزامنا مع احتفالات الشعب المصري بذكرى ثورة ٣٠يونيو،والتي تقام تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان وتحت إشراف الدكتور محمد عبدالعزيز رئيس لجنة التصنيف العلمية بالجامعة.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، أن كلية التربية الرياضية بقيادة عميد الكلية الدكتور عادل محمد عبد المنعم مكي نظمت اليوم الخميس احتفالية رياضية، وذلك بمشاركة أعضاء هيئة التدريس و المجتمع المدني المتمثل في المؤسسات الرياضية داخل محافظة أسوان في ظل احتفالات الجامعة بمرور عشرة أعوام علي إنشاءها والتي انطلقت منذ يوم الأحد الماضي واختتمت اليوم الخميس بمشاركة كلياتها والمستشفي الجامعي بأسوان فاعليتها وخدماتها المختلفة للمجتمع الداخلي والخارجي بأسوان.



وأضاف الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية أنه بدء اليوم بطابور العلم وعزف السلام الوطني لمصرنا الحبيبة كما تضمنت كلمة تعريفية بسرد تاريخ جامعة أسوان منذ ان كانت فرع من جامعة أسيوط ثم جامعة جنوب الوادي إلى أن استقلت عام 2012 ، بفضل جهود رؤساء جامعة أسوان السابقين والحاليين والمجتمع المدني والقيادات الطبيعية بمحافظة أسوان، ثم اشتملت الفاعليات على الأنشطة الرياضية المتمثلة في بعض مباريات كرة القدم والكرة الطائرة والجمباز الفني والايقاعي.



وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز المشرف علي الاحتفالية ان الجامعة حرصت علي إقامة هذا الاحتفال تكريما وتقديرا لعلماء الجامعة الذين ساهموا بأبحاثهم العلمية في تحقيق الجامعة مراكز عملية أولي علي مستوي الجامعات المصرية والقارية والعالمية، واختتمت فاعليات اليوم بتكريم كل المشاركين في الاحتفالية مع التقاط الصور التذكارية التي توثق هذا الحدث الهام والمميز لجامعة أسوان..













