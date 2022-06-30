ثورة 30 يونيو.. محافظ سوهاج يفتتح حديقة رمسيس الثانى بمدينة أخميم.. صور

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حديقة "رمسيس الثاني" بمدينة أخميم بجوار المنطقة الأثرية على مساحة 1500 متر مربع؛ بتكلفة إجمالية 870 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل، والعمل على توفير المتنزهات للمواطنين، والمساحات الخضراء، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمنطقة أخميم الأثرية.

حضر الافتتاح النائب زكريا حسان، والنائب شعبان لطفي أعضاء مجلس النواب، والنائب مصطفى الشريف عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة إيناس محمد علي مستشار المحافظة للتجميل والتشجير، والمشرفة على تصميم الحديقة، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وعدد من أهالي مدينة أخميم.

وأوضح محافظ سوهاج أن إنشاء حديقة " رمسيس الثاني " بأخميم، يأتي في إطار خطة المحافظة لاستغلال المساحات الشاغرة في إنشاء حدائق عامة ومتنزهات للأهالي؛ لإضفاء مظهر حضاري لائق، موجها بأهمية الحفاظ على ما تحقق من أعمال التجميل والتطوير لتكون واجهة حضارية مميزة لمحافظة سوهاج .

ومن جانبها قالت الدكتورة إيناس محمد علي، أن أعمال تصميم الحديقة شملت " إنشاء سور من الحجر الفرعوني ، وأعمدة اللوتس لمحاكاة المنطقة الأثرية ، بالإضافة إلى مباني خدمات من الطوب الحراري، وسلم من الكريتال يطل على المعبد، وشلال من الحجر الطبيعي بارتفاع 3.5 م ، وعرض 3.5 م ، و بوابات خشبية، ومقاعد، وبيت خيمة، وبرجولة من الجبس والرخام والحديد والستائر، وممر من الرخام على شكل منحني، وممر من المظلات، وكذلك مسرح من الرخام الأسود يطل على المعبد، وغيرها من اعمال اللاندسكيب، والإنارة ".