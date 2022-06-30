تعيين 39 قيادة جديدة فى 15 كلية بجامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عددًا من القرارات بتكليف 39 قيادة جامعية شملت رؤساء أقسام علمية، ومديرين ونواب مديرين لمراكز ووحدات خدمية وبحثية وطبية، في 15 كلية هي الآداب، والإعلام، والآثار، والحقوق، والزراعة، والعلوم، والهندسة، و الطب البيطري ، والعلاج الطبيعي، واقتصاد وعلوم سياسية، والدراسات الإحصائية العليا، والدراسات الأفريقية العليا، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية، ودار العلوم. ووضع الدكتور محمد الخشت للكوادر الجديدة عدة مهام من أهمها الأولوية لتنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والعمل بروح الفريق الواحد.

وتضمنت القرارت، في كلية الآداب تعيين الدكتورة رشا محمد عبودي إبراهيم مديرًا لمركز الدراسات الأيبرو أمريكية، والدكتورة نهى حسن محمود ناجي مديرًا لمركز الدراسات الإيطالية، والدكتورة أمل وجيه حمدي مصطفى مديرًا لمركز بحوث ونظم وخدمات المعلومات.

وفي كلية الآثار، تم تعيين الدكتور أبو بكر محمد أبو بكر موسى مديرًا لمركز تنمية وتطوير المواقع الأثرية، وتعيين الدكتور أحمد محمد دسوقي أبو حشيش نائبًا لمدير مركز تنمية وتطوير المواقع الأثرية.

وفي كلية الإعلام، تعيين الدكتورة سماح عبد الرازق الشهاوي، مديرا للمركز الإعلامي الدولي والاتصال الحضاري، والدكتورة سحر مصفى عبد الغني مديرًا لمركز بحوث الرأي العام، والدكتورة فاطمة الزهراء محمد أحمد مدير لمركزًا بحوث ودراسات المرأة والإعلام.

وفي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تعيين الدكتورة هالة أحمد محمد رشيدي مديرًا لمركز الدراسات السياسية وحوار الثقافات، والدكتورة نورا عاطف عبيد مديرًا لمركز دراسات واستشارات الإدارة العامة.

وفي كلية الحقوق تعيين الدكتور حسن حسين حسن البراوي رئيسًا لقسم القانون المدني، والدكتور محمد عبد الهادي عبد الستار رئيسًا لقسم الشريعة الإسلامية، والدكتور بشير سعد زغلول مديرًا لمركز بحوث الجريمة ومعاملة المجرمين.

وفي كلية الدراسات الأفريقية العليا، تم تعيين الدكتورة سالي محمد فريد محمود رئيسًا لقسم السياسة والاقتصاد، والدكتور إيناس فؤاد حجازي مديرًا لمركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية، والدكتورة سمر حسن حسين الباجوري مديرًا لمركز دراسات حوض النيل، والدكتور ماهر حامد سعداوي سليمان نائبًا لمدير مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية، والدكتورة رانيا حسين عبد الرحمن نائبًا لمدير مركز دراسات حوض النيل.

وفي كلية الطب البيطري، تم تعيين الدكتور أحمد حسن عبد الرؤوف رئيسًا لقسم الباثولوجيا، والدكتورة عزة محمد عبد الوهاب رئيسًا لقسم الطفيليات، والدكتورة منال مصطفى زكي مديرًا لوحدة ترميد الجثث النافقة والنفايات الملوثة للبيئة، والدكتور شريف عبد المنعم عمر مديرًا لمركز التحاليل والدراسات التطبيقية البيطرية، والدكتور أحمد سمير محمد شحاتة مديرًا لمركز خدمات وبحوث البيوتكنلوجيا، والدكتور هاني سمير محمد محمد نائبًا لمدير مركز أبحاث رعاية الحيوان والدواجن.

وفي كلية العلاج الطبيعي، تم تعيين الدكتورة ماجدة جيد سيدهم مديرًا لمجمع العيادات الخارجية التخصصية، والدكتورة نانيس عصام محمد مديرًا لمركز خدمات العلاج الطبيعي والتعليم المستمر، والدكتورة رانيا ناجي قرقوشة مديرًا لوحدة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، والدكتور محمد عبد الفتاح عبد المجيد نائبًا لمدير وحدة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.

وفي كلية الهندسة، تم تعيين الدكتور عمر أحمد سليمان حزين مديرًا لمركز الدراسات والتدريب في هندسة القوى الميكانيكية، والدكتورة دعاء محمد شوقي فرج مديرًا للمركز الفني لتهيئة فرص العمل لخريجي الهندسة، والدكتور محمد محسن محمد لطفي نائبًا لمدير مركز الدراسات والبحوث التعدينية.

وفي كلية العلوم، تم تعيين الدكتورة منال مكرم سعد بطرس رئيسًا لقسم الفيزياء، والدكتورة رهام حلمي محمد تمام مديرًا لمركز التحاليل الدقيقة.

وفي كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، تم تعيين الدكتور علي وجدي محمد النجار مديرًا لمركز التطبيقات الديموجرافية وتنمية الموارد البشرية.

وفي كلية التربية للطفولة المبكرة، تم تعيين الدكتورة إيمان سعيد عبد الحميد مديرًا لمركز الدراسات التربوية والنفسية والخدمات التعليمية.

وفي كلية الزراعة تم تعيين الدكتورة عطيات محمد السعيد رئيسًا لقسم الاقتصاد الزراعي.

وفي كلية التربية النوعية، تم تعيين الدكتور عادل محمد حسن السيد بدر مديرًا لوحدة الفن وتجميل البيئة.

وفي كلية دار العلوم، تم تعيين الدكتور عبد الرحمن حسن الشناوي مديرًا لمركز التدريب اللغوي.