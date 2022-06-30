اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 يونيو 2022 02:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على حصاد الجامعات المصرية لمواجهة التغيرات المناخية × 8 معلومات

الخميس، 30 يونيو 2022 02:00 ص
تعرف على حصاد الجامعات المصرية لمواجهة التغيرات المناخية × 8 معلومات وزارة التعليم العالى -أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلعب الجامعات المصرية دورا هاما فى مواجهة التغيرات المناخية التى تهدد العالم، ونجحت المراكز البحثية والكليات العملية داخل الجامعات فى إعداد رسائل بحث علمى عن التغيرات المناخية.
 
وفيما يلى ينشر اليوم السابع حصاد الجامعات المصرية فى مواجهة التغيرات المناخية:
 
1- قامت الجامعات الحكومية بإصدار أكثر من 160 دورية ومجلة وكتاب علمي حول التغيرات المناخية
2- نشرت الجامعات 957 بحثًا حول التغيرات المناخية.
3- ساهمت الجامعات في زيادة النشر الدولي ليصل إلى 840 بحثًا دوليًا في هذا المجال
4- تم تنظيم أكثر من 550 فعالية ومؤتمر وورشة عمل حول التغيرات المناخية خلال الـسنوات الثلاث الأخيرة.
5- إعداد 363 مشروعًا بحثيًا.
6- أكثر من 47 اتفاقية تعاون دولية لمواجهة التغيرات المناخية.
7- كما تناولت 631 رسالة ماجستير و304 رسائل دكتوراه موضوعات تتصل بالتغيرات المناخية
8-  تنظيم الجامعات المصرية لـ914 دورة تدريبية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، و927 دورة تدريبية للدراسات العليا، في إطار الاستعداد للمُشاركة في فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 27" والمُقرر استضافته بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022.

التعليم العالى

التغيرات المناخية

الجامعات

قمة المناخ

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

8 سنوات إنجازات.. تنفيذ أكثر من 900 مشروع قومى بالتعليم العالى بـ179,5 مليار جنيه

الأربعاء، 29 يونيو 2022 10:08 ص

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 07:57 م

وزير التعليم العالى يجتمع مع نظيره اليمنى لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 06:11 م

خالد عبد الغفار: مخصصات التعليم العالى زادت إلى 85.7 مليار جنيه بنسبة 82% مقارنة بـ 47 مليارا خلال عام 2020/2021.. ونعمل على الانتهاء من دراسة ديموغرافية وجغرافية واقتصادية لرصد قطع الأراضى المتوفرة.. صور

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 03:46 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة