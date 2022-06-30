تعرف على حصاد الجامعات المصرية لمواجهة التغيرات المناخية × 8 معلومات

كتب محمد صبحى

تلعب الجامعات المصرية دورا هاما فى مواجهة التغيرات المناخية التى تهدد العالم، ونجحت المراكز البحثية والكليات العملية داخل الجامعات فى إعداد رسائل بحث علمى عن التغيرات المناخية.

وفيما يلى ينشر اليوم السابع حصاد الجامعات المصرية فى مواجهة التغيرات المناخية:

1- قامت الجامعات الحكومية بإصدار أكثر من 160 دورية ومجلة وكتاب علمي حول التغيرات المناخية

2- نشرت الجامعات 957 بحثًا حول التغيرات المناخية.

3- ساهمت الجامعات في زيادة النشر الدولي ليصل إلى 840 بحثًا دوليًا في هذا المجال

4- تم تنظيم أكثر من 550 فعالية ومؤتمر وورشة عمل حول التغيرات المناخية خلال الـسنوات الثلاث الأخيرة.

5- إعداد 363 مشروعًا بحثيًا.

6- أكثر من 47 اتفاقية تعاون دولية لمواجهة التغيرات المناخية.

7- كما تناولت 631 رسالة ماجستير و304 رسائل دكتوراه موضوعات تتصل بالتغيرات المناخية

8- تنظيم الجامعات المصرية لـ914 دورة تدريبية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، و927 دورة تدريبية للدراسات العليا، في إطار الاستعداد للمُشاركة في فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 27" والمُقرر استضافته بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022.