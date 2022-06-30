اليوم السابع
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تطهير وتعقيم 16 مجزرا ونقاط ذبح بمحافظة كفر الشيخ لاستقبال عيد الأضحى.. صور

الخميس، 30 يونيو 2022 01:27 م
تطهير وتعقيم 16 مجزرا ونقاط ذبح بمحافظة كفر الشيخ لاستقبال عيد الأضحى.. صور أعمال التطهير
كفر الشيخ- محمد سليمان

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يشهد 16 مجزراً ونقاط ذبح بمدن محافظة كفر الشيخ وعدد من القرى، أعمال تطهير وتعقيم استعداداً لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد للمواطنين مجاناً، بتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، تشهد المجازر ونقاط الذبح بمدن كفر الشيخ وبعض القرى أعمال تطهير وتعقيم، وتم الاستعانة بشركات خاصة متخصصة في أعمال التطهير والتعقيم وغسيل الأرضيات، استعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف بشار، تستمر الحملات على الأسواق لضبط السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمى، وخاصة محال بيع اللحوم ومحال الجزارة ومحال بيع الأسماك المملحة، والمجازر غير المرخصة لذبح الدواجن.

وقال بشار: هناك تعاون بين مباحث التموين، ومديرية التموين والصحة، لشن حملات مشركة، تستمر حتى بعد عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على صحة المواطنين.

 

اعمال التطهير
أعمال التطهير

 

جانب من اعمال التطهير
جانب من أعمال التطهير

 

 

غسل الارضيات بالمجازر والاحواض
غسل الأرضيات بالمجازر والأحواض

 

 

غسل الارضيات والاحواض
غسل الأرضيات والأحواض

 

 

غسل الارضيات
غسل الأرضيات

كفر الشيخ

عيد الأضحى

لحوم

مجازر

اسماك

مديرية الطب البيطري

مديرية التموين



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