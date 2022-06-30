تطهير وتعقيم 16 مجزرا ونقاط ذبح بمحافظة كفر الشيخ لاستقبال عيد الأضحى.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

يشهد 16 مجزراً ونقاط ذبح بمدن محافظة كفر الشيخ وعدد من القرى، أعمال تطهير وتعقيم استعداداً لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد للمواطنين مجاناً، بتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، تشهد المجازر ونقاط الذبح بمدن كفر الشيخ وبعض القرى أعمال تطهير وتعقيم، وتم الاستعانة بشركات خاصة متخصصة في أعمال التطهير والتعقيم وغسيل الأرضيات، استعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وأضاف بشار، تستمر الحملات على الأسواق لضبط السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمى، وخاصة محال بيع اللحوم ومحال الجزارة ومحال بيع الأسماك المملحة، والمجازر غير المرخصة لذبح الدواجن.



وقال بشار: هناك تعاون بين مباحث التموين، ومديرية التموين والصحة، لشن حملات مشركة، تستمر حتى بعد عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على صحة المواطنين.



أعمال التطهير



جانب من أعمال التطهير



غسل الأرضيات بالمجازر والأحواض



غسل الأرضيات والأحواض