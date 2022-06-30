تضامن الإسماعيلية تعلن افتتاح أول أسبوع للمعرض الدائم للأسر المنتجة قريبا

وقد سبق ذلك عقد اجتماع مع المشاركين بالمعرض ممثلى جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ووحدة تكافؤ الفرص والمجلس القومى للمرأة؛ لتحديد كل جهة أسماء العارضين أول أسبوع طبقًا للكشوف التابعة لكل جهة.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد افتتح في منتصف يونيو الجارى المعرض الدائم لمحافظة الإسماعيلية، لعرض منتجات سيدات الإسماعيلية من أصحاب المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، والأُسَر المنتجة، بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية و الشعبية بالمحافظة.

حيث تأتى فكرة إنشاء المعرض؛ استجابة من محافظ الإسماعيلية، لطلب أحدي المشاركات بالمعارض السابقة بتوفير مكان دائم لعرض منتجاتهم، و إيمانًا من محافظ الإسماعيلية بضرورة تمكين المرأة للمساهمة في نهضة المجتمع.

وعليه قام محافظ الإسماعيلية بإصدار توجيهاته لمديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية لإنشاء المعرض، على أن يكون تابعًا لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال الافتتاح ضرورة العمل لزيادة عدد المشاركات بالمعرض، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والأسر المنتجة.

وشدد "بشارة" على ضرورة وجود تأمين ليلي بالمعرض حفاظًا على المعروضات، و ضرورة مشاركة ذوي الهمم، وإتاحة الفرص لمشاركة كل الجهات، وعمل معارض أُخرى بكافة المراكز و المدن بمحافظة الإسماعيلية.

على أن يكون افتتاح المعرض بشكل رسمي للجمهور، و بوجود المعروضات في الثالث من يوليو المقبل 2022.