تشميع 6 محلات مقامة على أملاك الدولة بالمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

نفذت محافظة الجيزة قرار غلق إدارى وتشميع لـ6 محلات وورش لإقامتها بدون ترخيص على أرض أملاك دولة، خلال حملات تمت بمتابعة المهندس محمود فوزى وبتواجد المهندس عبد الله حسين مهدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بعرب ابو ساعد و هشام مصطفى أمين - نائب رئيس الجهاز واجهزتهم المعنية وشارك في الحملات إدارة رخص المحلات والبيئة، الإدارة الهندسية، إدارة الاشغالات، إدارة المتابعة الميدانية، الإدارة المالية ).

وجاءت الحملة في إطار سلسلة الحملات المتتالية التي تنفذها محافظة الجيزة من خلال المنطقة الصناعية والاستثمارية بعرب أبو ساعد للتأكيد على قيام أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية بالمنطقة بضرورة تقنين أوضاعهم واستصدار الرخص والموافقات الرسمية لها تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

ونجحت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى مركز ومدينة البدرشين فى ضبط 5 ورش لمخالفتها لمواعيد الغلق بالبدرشين وذلك خلال عدد من حملات المرور والإشغالات بمداخل قرى ( الشوبك، المرازيق، الطرفاية) وشوارع ( جوهر القائد، آثار سقارة) بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث تم إغلاق الورش وضبط مجموعة من الإشغالات وإيداعها مخازن المدينة بعد تحرير المحاضر لأصحاب المخالفات.

وفى قطاع الطرق تم استكمال أعمال رصف شارع النيل السعيد بالبدرشين، ووضع الطبقة الرابطة للاسفلت بشارع بورسعيد، وتمهيد مدخل قرية سقارة من المرور وحتى الكوبرى وتمهيد ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بقرية سقارة منطقة الحواحية ، وتجميل مثلث سقارة بالطريق السياحى وتمهيده لزرع نباتات الزينة ووضع أعمدة الإنارة.

كما تم رفع 1255 طن قمامة ومخلفات من قرى ( الشوبك الغربى، المرازيق، ميت رهينة، أبو رجوان، سقارة، دهشور) وشوارع ( النيل السعيد، عمرو بن العاص، بورسعيد، ميت رهينة السياحى، المريوطية، سقارة السياحى) بنطاق المدينة وتجريد الطريق السريع بنطاق قرية مزغونة وزراعة الأشجار بجوار شريط السكة الحديد وقص الحلفا وتهذيب الأشجار ورى أحواض نباتات الزينة بعدد من القطاعات لتحسين حالة النظافة بمختلف قطاعات المدينة وذلك تحت إشراف ومتابعة محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين.