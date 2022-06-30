تسجيل دخول وخروج 23 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم، الخميس، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التدوال.



سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.



كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.