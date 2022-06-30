تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 9.11% خلال جلسات يونيو

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 9.11% ليغلق عند مستوى 9225.61 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1721.22 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.83% ليغلق عند مستوى 2547.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 8.99% ليغلق عند مستوى 11312.86 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3702.58 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 44 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، ليغلق عند مستوى 621.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 6.6%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 386.5 مليار جنيه إلى 356.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 7.8%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 114.9 مليار جنيه إلى 109.3 مليار جنيه بنسبة تراجع 4.8%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 501.4 مليار جنيه إلى 465.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 7.1%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 15.7%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 55.3 مليار جنيه خلال شهر يونيو المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.060 مليار ورقة منفذة على 631 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 48.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.281 مليار ورقة منفذة على 577 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 30.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 86.8 مليون ورقة منفذة على 4167 عملية خلال يونيو المنتهى، واستحوذت الأسهم على 25.49% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 74.51%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 8.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 254 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.3 مليار جنيه، بحجم تداول 4.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 240.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 12 مليار جنيه بحجم تداول 5.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 494.3 ألف عملية.