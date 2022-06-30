تحرير 50 قضية تعدى على نهر النيل.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية - الشرقية) أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها ضبط عدد (20) سيارة (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بنطاق مديرية أمن الجيزة وضبط عدد (4) قضايا (مطبعة – مصنع للإشغال المعدنية – مصنع للملابس – شركة للزجاج والبلور) وذلك لوجود مخالفات (عدم وجود سجل بيئى – عدم وجود موافقة بيئية للنشاط – التخلص غير الأمن من المخلفات الصلبة – التخلص غير الأمن من المخلفات الخطرة – عدم وجود مخلفات أماك المنشأة وغير مخصص مكان لها –عدم تقديم بطاقة الأمان الخاصة بالأحبار المستخدمة) بنطاق مديرية أمن القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط عدد (2) قضية (مخزن شركة – مصنع للمخبوزات) بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القاهرة بمضبوطات بلغت (5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات – 2170 زجاجة مواد كحولية بدون ترخيص - 6,67 طن لحوم بدون بيانات ومجهولة المصدر بدون ترخيص) ، وضبط (50) قضية تعدى على نهر النيل والمجارى المائية (الصرف المباشر عليها – إلقاء المخلفات) بنطاق مديريات أمن (القاهرة – الجيزة- الشرقية) وضبط عدد (9) قضايا (رسو مخالف – مواسير صرف) بالمخالفة لقانون الرى والصرف بنطاق مديريات أمن (القاهرة – الجيزة – القليوبية).