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تحرير 50 قضية تعدى على نهر النيل.. اعرف التفاصيل

الخميس، 30 يونيو 2022 11:47 ص
تحرير 50 قضية تعدى على نهر النيل.. اعرف التفاصيل شرطة المسطحات المائية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية - الشرقية) أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها ضبط عدد (20) سيارة (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بنطاق مديرية أمن الجيزة وضبط عدد (4) قضايا (مطبعة – مصنع للإشغال المعدنية – مصنع للملابس – شركة للزجاج والبلور) وذلك لوجود مخالفات (عدم وجود سجل بيئى – عدم وجود موافقة بيئية للنشاط – التخلص غير الأمن من المخلفات الصلبة – التخلص غير الأمن من المخلفات الخطرة – عدم وجود مخلفات أماك المنشأة وغير مخصص مكان لها –عدم تقديم بطاقة الأمان الخاصة بالأحبار المستخدمة) بنطاق مديرية أمن القاهرة.
 
 
ونجحت الجهود في ضبط عدد (2) قضية (مخزن شركة – مصنع للمخبوزات) بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القاهرة  بمضبوطات بلغت (5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات – 2170 زجاجة مواد كحولية بدون ترخيص - 6,67 طن لحوم بدون بيانات ومجهولة المصدر بدون ترخيص) ، وضبط (50) قضية  تعدى على نهر النيل والمجارى المائية (الصرف المباشر عليها – إلقاء المخلفات) بنطاق مديريات أمن (القاهرة – الجيزة- الشرقية) وضبط عدد (9) قضايا (رسو مخالف – مواسير صرف) بالمخالفة لقانون الرى والصرف بنطاق مديريات أمن (القاهرة – الجيزة – القليوبية).

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