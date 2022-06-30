بوتين: ليس لدينا قيود على تصدير الأغذية ولا نمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا

أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لا تقيد بأي شكل من الأشكال تصدير الأسمدة والمواد الغذائية، كما أنها لا تعرقل عملية نقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.



وأضاف بوتين - خلال اجتماعه مع نظيره الإندونيسي جاكو ويدودو اليوم الخميس، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - أن لا أحد يمنع كييف من نزع الألغام التي زرعتها قواتها في مياه البحر الأسود التي تمر عبرها ممرات نقل بحرية.



وأشار بوتين إلى أنه يوجد في الموانئ الأوكرانية نحو 5 ملايين طن من الحبوب، وهذه الكمية لا يمكن أن يكون لها تأثير يذكر في الأسواق العالمية، مضيفا أن روسيا تبقى على اتصال عمل وثيق مع الأمم المتحدة حول قضية الحبوب الأوكرانية.



وأكد الرئيس الروسي أن العقوبات المفروضة على الموانئ البحرية الروسية تخلق صعوبات لأسواق المواد الغذائية والأسمدة، وأن العقوبات المفروضة على أصحاب شركات الأسمدة وعائلاتهم تجعل الاتصالات صعبة وتعقد التعاملات المالية.



وشدد بوتين على أن الوضع حول أسعار الغاز لا علاقة له بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكنه ناجم عن السياسة الخاطئة للدول الغربية.



وأشار إلى أنه بسبب الجائحة، اندفعت الدول الغربية لشراء المنتجات الغذائية من الأسواق العالمية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، موضحا أن الولايات المتحدة أقدمت على طباعة النقود وشراء الأغذية، بينما وجدت الدول النامية نفسها في أسوأ حالة.



وحذر بوتين من أنه لا بد من اتخاذ إجراءات قبل أن يصبح الوضع في الأسواق العالمية "مأساويا".



وتناول الزعيمان قضايا التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والوضع في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك في سياق أنشطة "مجموعة العشرين"، وقضايا الأمن الغذائي العالمي، فضلا عن سير العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.