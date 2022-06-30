بوتين ردا على قادة مجموعة السبع بعد رغبتهم فى خلع ملابسهم: "المشهد سيكون مقززا"

وكالات

علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نقاش دار بين قادة مجموعة السبع الاثنين الماضي، والذي قالوا فيه إنهم "ينوون خلع ملابسهم وإبراز عضلات صدرهم".

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في حديث الرئيس الروسي أنه لم يفهم تحديدا ما يعنونه بـ "خلع الملابس"، حيث تساءل عما إذا كانوا يعنون بذلك "الجزء العلوي أم السفلي"، إلا أنه يظن أنه سيكون "مشهدا مقززا على أي حال".

وتابع بوتين، ردا على سؤال لأحد الصحفيين على هامش القمة السادسة لبحر قزوين التي عقدت في عشق أباد: "إذا ما تذكرنا (الشاعر الروسي ألكسندر) بوشكين، قد لا أتذكر الأبيات حرفيا، إلا أنه قال:

قد يكون المرء كفؤا، لكنه يفكر في جمال أظافره.

وأنا متفق مع ذلك بلا شك. فلا بد وأن يكون الإنسان متناسقا على كل المستويات، روحيا وجسمانيا، ولتحقيق ذلك التناسق، إنما يتعين عليه التخلص من العادات السيئة مثل معاقرة الخمر، وممارسة الرياضة البدنية. إنني أعرف شخصيا كل الزملاء الذين تحدثتم عنهم، ربما لا نمر بأفضل الأوقات في علاقتنا الآن كما هو مفهوم، إلا أنهم بالطبع زعماء ذوي شخصيات مميزة، وإذا ما أرادوا تحقيق نتائج في هذا المضمار، فسوف يتمكنون من ذلك بكل تأكيد. لكن المهم، العمل على النفس. من ناحية أخرى، فإن مجرد صراحتهم وحديثهم عن ذلك، هو أمر يستحق الثناء".