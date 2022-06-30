بمشاركة 500 داعية.. "الشئون الإسلامية" بالسعودية تدشن برامج توعية للحجاج

إيمان حنا

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى السعودية ورئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة فى الحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، برامج الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة لهذا العام، والتى ستنطلق تحت عنوان "حج بسلام وأمان 3"، خلال موسم الحج، حيث ستنفذ البرامج بمشاركة نخبة من العلماء وأكثر من 500 داعيةٍ و50 مترجماً بعشر لغات عالمية في جميع أماكن تواجد الحجاج وعبر التقنيات الإلكترونية والشاشات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أن الحج يلقى عناية خاصة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى العهد ودعم لجميع القائمين عليه من كافة القطاعات لإنجاحه.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، وصول 330 ألفا و451 حاجا إلى المدينة المنورة من جنسيات متعددة، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.