اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 08:12 ص
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بدء صرف معاش يوليو من ماكينات الصرف الآلى غدا

الخميس، 30 يونيو 2022 08:00 ص
بدء صرف معاش يوليو من ماكينات الصرف الآلى غدا صرف المعاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة  التضامن الاجتماعى فى صرف معاشات يوليو اعتبارا من غدا الجمعة من ماكينات الصرف الآلى، وتستمر وزارة التضامن الاجتماعى أيضا فى صرف معاشات يونيو من بنك ناصر، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة.
 
 
وويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه وزارة التضامن الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يونيو من بنك ناصر، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة، وكذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

التضامن

معاشات يوليو

طرق صرف المعاشات

شروط صرف المعاشات



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