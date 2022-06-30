وقال البابا فرنسيس، في رسالة قدمها السفير البابوي خلال قداس أقيم بكاتدرائية مانيلا حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم /الأربعاء/، إنه يطمئن ماركوس بدعواته وتبريكات ليس فقط له، بل أيضًا للشعر الفلبيني.



وأضاف "أرسل إليك تحياتي وأمنياتي الطيبة الودية حيث إنك تبدأ فترة ولايتك رئيسًا لجمهورية الفلبين .. وأطمئنك بدعواتي أن تستمر في الحكمة والقوة، وأدعو الله أن ينعم عليك بالسلام والازدهار على الأمة".



وتابع "كما ذكرت إلى الرئيس المنتخب في زيارتي المجاملة له في الـ 10 من شهر يونيو الجارى، يمكنه أن يكون واثقًا من تعاون الكنيسة الكاثوليكية ودعمها خلال توليه مسئولية منصبه الثقيلة".



تجدر الإشارة إلى أن ماركوس، الذي فاز باكتساح في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد خلال الشهر الماضي بعد حصوله على أكثر من 30 مليون صوت انتخابي، سيؤدي اليمين الدستورية ظهر غدًا الخميس، في المتحف القومي بالعاصمة الفلبينية /مانيلا/.