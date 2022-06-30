اليوم السابع
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الملكة إليزابيث الثانية تزور نيكولا ستورجون فى إسكتلندا

الخميس، 30 يونيو 2022 01:54 م
الملكة إليزابيث الثانية تزور نيكولا ستورجون فى إسكتلندا الملكة إليزابيث
كتب فارس البدرى

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قامت الملكة إليزابيث بزيارة رسمية إلى إسكتلندا، وخلال هذه الزيارة عقدت الملكة التي تبلغ ٩٦ عاما، اجتماعا مع الوزير الأول، نيكولا ستورجون.
 
الملكة اليزابيث و نيكولا ستورجرون
الملكة إليزابيث ونيكولا ستورجرون
 
وأتت هذه الزيارة على هامش أسبوع هوليرود، أو الأسبوع الملكي كما هو معروف في إسكتلندا، والذى يحتفل بـ"الثقافة والإنجاز والمجتمع الإسكتلندى"، وبدأت الملكة فيكتوريا تقليد زيارة هوليرود خلال فترة حكمها في القرن التاسع عشر، وكل ملك تابع هذه العادة منذ ذلك الحين.
 
ومن جهة أخرى، كان قد حرص القصر الملكى البريطانى على الاحتفال بمناسبة عيد الأب، حيث نشر صورة للملكة البريطانية إليزابيث الثانية، عندما كانت أميرة مع والدها الملك جورج السادس، وعلق الحساب الرسمي للقصر البريطاني على الصورة التي نشرها عبر موقع "إنستجرام"، "نتمنى لجميع متابعينا عيد أب سعيد للغاية، الملكة (الأميرة إليزابيث) مع والدها الملك جورج السادس عام 1946".
 
هذا وتختلف العديد من البلدان في توقيت الاحتفال بعيد الاب، ففي المملكة المتحدة، والولايات المتحدة وكندا، يحتفلون في ثالث يوم أحد من شهر يونيو، وفي أستراليا، يُحتفل به عادة في أول يوم أحد من شهر سبتمبر، وفى دول أخرى من العالم  تحتفل فى الحادى والعشرين من شهر يونيو بعيد الأب، ويعبِّر فيه شعوب كثيرة عن عرفانها بالجميل وتقديرها للآباء بتقديم الهدايا والكلمات الطيبة.

الملكة اليزتبيث

اسكتلندا

نيكزلا ستورجون



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