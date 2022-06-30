اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 07:53 م
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المكورات السحائية يتفشى بين الرجال المثليين كأسوأ الحالات بتاريخ أمريكا

الخميس، 30 يونيو 2022 07:12 م
المكورات السحائية يتفشى بين الرجال المثليين كأسوأ الحالات بتاريخ أمريكا مهرجانات المثليين سبب تفشي المكورات السحائية وجدري القرود
كتبت أمل علام

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تعمل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالتحقيق في "واحدة من أسوأ حالات تفشي مرض المكورات السحائية بين الرجال المثليين وثنائيي الجنس في تاريخ الولايات المتحدة".

وأشارت صحيفة "ذا هيل" إلى أن هذا التحقيق يأتي بعد الإبلاغ عن 24 حالة على الأقل وست وفيات في فلوريدا.

وفي بيان صحفي له، وصف مركز السيطرة على الأمراض تفشي المكورات السحائية من المجموعة المصلية "C" الذي ينتشر بشكل أساسي بين الرجال المثليين وثنائيي الجنس وغيرهم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية، تم الإبلاغ عن حوالي نصف الحالات بين الرجال من أصل إسباني، والمجموعة المصلية هي مجموعة من البكتيريا تحتوي على مستضد مشترك.

وقالت الصحيفة، يبحث مركز السيطرة على الأمراض، الذي يحقق في تفشي المرض جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة في فلوريدا، في تفشي مجموعة مصلية "B" من المكورات السحائية بين طلاب الجامعات في مقاطعة ليون بولاية فلوريدا.

وأصدرت وزارة الصحة في فلوريدا أول تنبيه حول تفشي المرض في مقاطعة ليون في أبريل، إذ يحدث مرض المكورات السحائية بسبب بكتيريا النيسرية السحائية، ويمكن أن يسبب عدوى مميتة في مجرى الدم أو التهاب السحايا، وهي عدوى تصيب بطانة الدماغ أو النخاع الشوكي، وتنتشر البكتيريا من خلال الاتصال الوثيق، مثل السعال أو التقبيل، في حين أن الأعراض الأكثر شيوعا للمرض هي الحمى أو الصداع أو الطفح الجلدي الأرجواني.

 ويشجع مركز السيطرة على الأمراض الرجال المثليين وثنائيي الجنس في فلوريدا للحصول على لقاح المكورات السحائية (أو MenACWY) ، وهو مجاني من خلال موارد المقاطعة في فلوريدا.

من جانبه، قال خوسيه روميرو، مدير المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي، إن التطعيم "هو أفضل طريقة للوقاية من هذا المرض الخطير، الذي يمكن أن يصبح مميتًا بسرعة"، مضيفا، إن أولئك الذين يسافرون إلى فلوريدا يتحدثون إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم حول الحصول على لقاح MenACWY".

 

 

 


المكورات السحائية

تفشي مرض المكورات السحائية

جدري القرود

تفشي مرض المكورات السحائية بامريكا

الصحة العالمية



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