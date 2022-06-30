المستشار الألماني: العقوبات لن ترفع عن روسيا إذا تعلق الأمر بسلام مفروض

كتب أحمد عرفة

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، أنه لا يتوقع رفع الغرب العقوبات عن روسيا في حال إرغامها أوكرانيا على السلام بشروط روسية، متابعا: سأشير إلى أننا سندعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا، لكن العقوبات لن ترفع إذا تعلق الأمر بسلام مفروض.

وأضاف المستشار الألماني أنه في ضوء العقوبات ضد روسيا، يشعر الغرب أيضا بالصعوبات، متابعا: كان من الواضح دائما أنه ستترتب عواقب ذلك علينا أيضا.

وأوضح المستشار الألماني أنه لا يتوقع تفاقم العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي في ظل القرارات التي اتخذت في قمة الحلف، متابعا: أعتقد أنه يمكننا أن ننطلق من حقيقة أننا لن نضطر للتعامل مع تفاقم العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسى.