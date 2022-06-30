المجلس التوجيهى لاستراتيجية اللقاح بفرنسا يدعو للحصول على جرعة رابعة ضد كورونا

كتبت: هناء أبو العز

حث "آلان فيشر" رئيس المجلس التوجيهي لاستراتيجية اللقاح في فرنسا مجددا الأشخاص الأكثر هشاشة (الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والذين يعانون من نقص المناعة) للحصول على جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال "فيشر" - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الخميس، إن هناك عدد من الشباب لم يتلق جرعة ثالثة من اللقاح، موضحًا أنه على الأقل هناك حاجة إلى جرعة تعزيزية أولى من اللقاح.

وأوضح أن البلاد تشهد موجة سابعة من الجائحة وان الفيروس ليس أكثر حدة من المتغيرات السابقة والأعراض ليست أكثر عنفا.

وكانت رئيسة وزراء فرنسا "إليزابيث بورن" قد أوصت امس الأربعاء المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والمزدحمة ووسائل النقل العام، كما شجعت الفرنسيين على تطبيق هذا الإجراء مجددا لتفادى الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

يذكر أن هيئة الصحة العامة الفرنسية قد أبلغت أول أمس الثلاثاء عن انتعاش قوي للغاية في حالات الإصابة الجديدة إلى 248ر147 أو 54٪ أكثر من الأسبوع الماضي.