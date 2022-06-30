‏وشددت الخارجية الكويتية، في بيان، على موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي المناهض للعنف والإرهاب، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيقة وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.