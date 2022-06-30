الكرملين عن قرار بايدن منع التأمين على سفن النفط الروسية: سنفعل ما يريحنا

كتب أحمد عرفة

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول منع التأمين على سفن النفط الروسية، قائلا: إن على روسيا ألا ترد على الخطوات المتخذة ضدها، وأن تفعل ما يريحها، وفقا لروسيا اليوم.

وفى وقت سابق قال الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو إن من مصلحة العالم كله أن نرى نهاية للحرب الجارية في أوكرانيا واستئناف سلاسل الإمدادات الغذائية، وأضاف الرئيس الاندونيسي الذي يزور كييف، حاليا، “ندعم جهود الأمم المتحدة لإيصال المنتجات الغذائية الأوكرانية لأسواق العالم، علينا المضي قدما نحو تسوية سلمية شاملة للأزمة في أوكرانيا عن طريق الحوار”.

وتابع قائلا: نرغب في أن يسود السلام كل بقاع العالم.

وأظهر مقطع فيديو نشره القصر الرئاسى أن الرئيس ويدودو جوكووي وزوجته وصلا إلى العاصمة الأوكرانية بالقطار، ثم سافر إلى إيربين التي مزقتها الحرب، بالقرب من العاصمة كييف، ليشهد تدمير المناطق السكنية المدنية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.