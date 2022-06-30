الكرملين: بوتين لم يقرر بعد حضور "قمة العشرين" فى إندونيسيا

وفي اتصال مع الصحفيين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا تلقت دعوة للحضور وستقرر "في الوقت المناسب" ما إذا كان بوتين سيذهب شخصيًا.



يدرس القادة الغربيون كيفية الاقتراب من القمة إذا ذهب بوتين، حيث دعا رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون القادة إلى عدم المقاطعة إذا قرر الرئيس الروسي الحضور.