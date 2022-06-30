الكرملين: بوتين لم يقرر بعد حضور "قمة العشرين" فى إندونيسيا

قال الكرملين، الخميس، إنه لم يقرر بعد ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها إندونيسيا، في نوفمبر المقبل، بحسب "رويترز".
وفي اتصال مع الصحفيين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا تلقت دعوة للحضور وستقرر "في الوقت المناسب" ما إذا كان بوتين سيذهب شخصيًا.
يدرس القادة الغربيون كيفية الاقتراب من القمة إذا ذهب بوتين، حيث دعا رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون القادة إلى عدم المقاطعة إذا قرر الرئيس الروسي الحضور.
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