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القوى العاملة: اليوم إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة 30 يونيو

الخميس، 30 يونيو 2022 01:00 ص
القوى العاملة: اليوم إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة 30 يونيو وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أكدت وزارة القوى العاملة متابعة أخذ العاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، اليوم الخميس إجازة مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
 
يأتى ذلك فى ضوء احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
 
وأوضحت وزارة القوى العاملة في وقت سابق أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
 
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون اليوم الخميس، الموافق 30 يونيو 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

30 يونيو

ثورة 30 يونيو

إجازة 30 يونيو

القوى العاملة

اليوم السابع بلس



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