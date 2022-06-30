القبض على عامل قتل جاره بسبب خلافات بينهما في السيدة زينب

كتب أحمد عبد الهادي

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض علي عامل قتل جارة “مسن” بعد التعدي عليه بسلاح أبيض في منطقة السيدة زينب ثم اشعل النيران فى جثته لإخفاء ملامحه بعد لفه داخل بطانية وحرر محضر بالواقعة .

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الاهالي يفيد بالعثور على جثة جارهم محروقا داخل شقته بالطابق الأرضي بالعقار السكني الذي يقطنون فيه، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، أنه تم العثور على جثة مسن محروقا داخل شقة بالطابق الأرضى وبه جرح قطعى بالرقبة، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتم تحديد هوية مرتكب الجريمة وتم القبض عليه وهو “عامل روبابيكيا” بسبب خلافات بينهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.