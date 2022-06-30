القابضة للتشييد: تفعيل نظام تخطيط الموارد ERP نقلة كبيرة لقطاع الأعمال

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس هشام أبو العطا، العضو المنتدب الرئيس للقابضة للتشييد والتعمير، أن ملف التحول الرقمى فى الشركات التابعة أولوية أولى، حيث تم بالفعل تفعيل نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP بالتعاون مع شركة Microsoft، لافتا أنه تم الانتهاء من إعداد مكونات النظام للشركة القابضة وشركات الإسكان، وتم بالفعل تدريب الأطقم الفنية على استخدامه.

أضاف هشام أبو العطا لـ"اليوم السابع" إن ملف التحول الرقمى، سيتم تطبيقه فى شركات المقاولات اعتبارا من العام المالى الجديد، وهو ما يحقق نقلة نوعية فى أداء إدارة هذه الشركات، وتحقيق الشفافية ودقة البيانات وسهولة الحصول عليها، موضحا أن ذلك يشمل تطوير البنية التحتية لجميع الشركات على تطوير الأجهزة والبرامج الاتصال المطلوبة للتدريب.

أشار هشام أبو العطا، إلى أنه فى سبيل تنفيذ المشروع تم اتخاذ العديد من الإجراءات منها، ‏توحيد الأطر العامة التنظيمية للعمل فى شركات قطاع الأعمال العام بجانب تجهيز مراكز بيانات فى شركات قطاع الأعمال على شبكة حاسبات مؤمنة لاستضافة التطبيقات التكنولوجية لخدمة 2500 مستخدم، فضلا عن تجهيز وتطوير البنية التحتية.

وأكد أبو العطا على تعظيم دور إدارة الموارد البشرية فى الشركة القابضة والشركات التابعة، وتفعيل دورها فى استقطاب، وتأهيل الكفاءات اللازمة والقادرة على مواكبة التطور السريع الحادث فى كل المجالات وهو ما ينعكس إيجابا بالقطع على أداء الشركات، ويشمل ذلك ما قامت به الوزارة من إعداد لائحة الموارد البشرية الموحدة التى سيتم تطبيقها خلال العام المالى القادم، وتحديث السياسات واللوائح المنظمة للعمل المتعلقة بالموارد البشرية.

وأوضح إنه بجانب ذلك يتم التركيز على اتباع أحدث الأساليب؛ لانتقاء أفضل العناصر وتنمية المواهب بالتدريب المستمر والفعال، واختيار جيل جديد من القيادات.

وقال إن الشركة القابضة تقوم بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال فى اختبار وقياس قدرات العاملين فى الشركات التابعة للمستوى الوظيفى الأول والثانى؛ لتحديد من يصلح منهم الاستمرار فى موقعه واختيار عناصر جديدة، سواء من داخل الشركة وخارجها لشغل المواقع التى يتضح عدم صلاحية شغلها.