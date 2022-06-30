اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الطيران الكويتى: القاهرة ضمن أعلى الوجهات تشغيلا خلال عيد الأضحى

الخميس، 30 يونيو 2022 11:06 ص
الطيران الكويتى: القاهرة ضمن أعلى الوجهات تشغيلا خلال عيد الأضحى الطيران الكويتى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، إن إجمالي عدد المغادرين والقادمين من وإلى مطار الكويت الدولي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في الفترة ما بين السابع والسادس عشر من شهر يوليو سيبلغ نحو 542 ألفا و161 راكبا وتعد القاهرة من أعلى الوجهات .

 

وأضاف الطيران الكويتي في بيان لة اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت خلال الفترة المذكورة سيبلغ نحو 3484 رحلة وأن عدد الرحلات القادمة سيبلغ 1737 رحلة نقل 285 ألفا و155 راكبا في حين سيبلغ عدد الرحلات المغادرة 1747 رحلة تنقل 257 ألفا و6 ركاب.

 


الطيران الكويتى

القاهرة

عيد الاضحى

عيد الاضحى المبارك



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