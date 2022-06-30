الصحف الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى على التكاتف ووحدة الصف لدرء المخاطر

ففي صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان " السيسي: التكاتف ووحدة الصف السبيل الفعال لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربي، " قالت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد متانة وقوة العلاقات المصرية - البحرينية وما تتميز به من خصوصية، وكذا حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، خاصة من خلال تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية، وآخرها زيارة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى شرم الشيخ مؤخرا والمشاركة في القمة الثلاثية التي جمعت الزعيمين مع ملك الأردن.



وفي صحيفة السياسة الكويتية وتحت عنوان " المنامة والقاهرة تدعوان إيران لحسن الجوار وتجنب زعزعة المنطقة" قالت الصحيفة أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رحبا بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها السعودية بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر ورئيس وزراء العراق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتطلعهما للتوصل إلى نتائج مثمرة تعزز الشراكة الإستراتيجية بين الدول المشاركة والولايات المتحدة الأميركية.



ونوهت الصحيفة إلى أن الزعيمان اتفقا في بيان مشترك في ختام زيارة الرئيس عيد الفتاح السيسي للبحرين، على دعم الجهود العربية لحض إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية.



أما صحيفة القبس الكويتية وتحت عنوان " العاهل البحريني والرئيس السيسي يبحثان العلاقات بين البلدين " ، قالت الصحيفة إن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس عبد الفتاح السيسي استعرضا أوجه العلاقات بين البلدين ومسارات التعاون الاستراتيجي الوطيد في مختلف الجوانب التي تحقق تطلعات البلدين وأن الجانبين أعربا عن اعتزازهما بما يجمع البحرين ومصر من علاقات تاريخية راسخة وتعاون دائم وثيق مؤكدين تطلعهما المستمر لدفع التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب.



وأضافت الصحيفة أن العاهل البحريني أشاد بما تشهده مصر بفضل نهج الرئيس من نهضة تنموية رائدة ومشاريع حيوية، وما حققته من إنجازات نوعية في جميع الميادين و أن دورها المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة وجهودها المقدرة في نصرة قضايا الأمة وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة في المنطقة.