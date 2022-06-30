السيطرة على حريقين منفصلين بــ 6 أحواش بمركزى جهينه وساقلته في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريقين منفصلين الأول بدائرة مركز ساقلته نشب بــ 3 أحواش والثانى بدائرة مركز شرطة جهينة حيث نشب حريق بـ 3 أحواش أيضا ولم ينتج عن الحريقين أي إصابات بشرية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين بنشوب حريقين الحريق الأول بدائرة مركز ساقلته بحوش ملك المدعو حسين خ م ع 34 سنة عامل وامتد لحوشين مجاورين ملك كل من سلمي ح ع ح 67 سنة مزارع وعبد الله خ ع ع 35 سنة مزارع ويقيمان بذات الناحية وتم الدفع بـــ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكورين بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بحوش الأول - وأضافوا باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية.

وجاء الحريق الثانى بدائرة مركز جهينة بحوش مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب اللبن ملك المدعو محمد ص ح ق 39 سنة حاصل على دبلوم ويقيم بذات الناحية وأمتد لحوشين مجاورين ملك كل من محمد ر ا ص 52 سنة عامل زراعي ويقيم بذات الناحية عفاف ع ا ع 40 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكورين بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق لقيام المدعو محمد ص ح ق بإشعال النيران ببعض المخلفات بفناء الحوش وتطاير شرر منها للحوشين المجاورين وأضافوا باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرين بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق.